Удар по вокзалу Краматорска, ВСУ отразили 7 вражеских атак: видеодайджест 44 дня войны

9 апреля 2022 , 05:00
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Источник:

Министерство обороны Украины

В Минобороны Украины был опубликован дайджест 44 дня войны. Украинский народ продолжает героически бороться с русскими оккупантами.

Российские захватчики продолжают обстреливать луганщину фосфорными снарядами. В Донецкой области Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

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Также в дайджесте от Минобороны сообщили, что:

  • оккупанты уничтожили архив, который на протяжении многих лет собирали на ЧАЭС;
  • министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам-партнерам. Он подчеркнул, что Россия начала войну против всего цивилизованного мира;
  • с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 19 тысяч человек;
  • ВСУ героически отразили 7 атак врага, украинские защитники уничтожили 4 российских танка и 2 артсистемы;
  • завершился первый этап разминирования Ирпеня;
  • еще 5 украинских военных стали Героями Украины;
  • ансамбль песни и пляски ВСУ провел концерт в метрополитене Киева.

44 день войны: смотрите видеодайджест 18+

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало