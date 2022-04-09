Удар по вокзалу Краматорска, ВСУ отразили 7 вражеских атак: видеодайджест 44 дня войны
9 апреля 2022 , 05:00Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
В Минобороны Украины был опубликован дайджест 44 дня войны. Украинский народ продолжает героически бороться с русскими оккупантами.
Российские захватчики продолжают обстреливать луганщину фосфорными снарядами. В Донецкой области Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.
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Также в дайджесте от Минобороны сообщили, что:
- оккупанты уничтожили архив, который на протяжении многих лет собирали на ЧАЭС;
- министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам-партнерам. Он подчеркнул, что Россия начала войну против всего цивилизованного мира;
- с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 19 тысяч человек;
- ВСУ героически отразили 7 атак врага, украинские защитники уничтожили 4 российских танка и 2 артсистемы;
- завершился первый этап разминирования Ирпеня;
- еще 5 украинских военных стали Героями Украины;
- ансамбль песни и пляски ВСУ провел концерт в метрополитене Киева.
44 день войны: смотрите видеодайджест 18+