"Пятеро погибших": в Днепре назвали имена железнодорожников, убитых Россией

29 октября Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате чего погибли 15 человек. Среди погибших оказались пять сотрудников железной дороги, которые обеспечивали движение поездов или направлялись в укрытие.

Об этом сообщили на сайте пространства "Железная семья" АО "Укрзализныця".

Что известно о погибших железнодорожниках?

Среди жертв вражеского удара оказались администратор детского пространства, две проводницы вагонов и два сотрудника станции и депо.

Железнодорожники встречали пассажиров, обеспечивали безопасность движения и спасали людей во время эвакуаций с первых дней вторжения.

Трагические потери коллектива станции "Днепр-Главный"

В тот день погиб 38-летний Евгений Кривко, который работал на станции "Днепр-Главный". Пассажиры и коллеги называли его "ангелом" вокзала, ведь мужчина постоянно встречал людей и помогал им ориентироваться. У погибшего остались жена и двое маленьких сыновей – 9-летний Илья и 3-летний Даниил.

Российская атака оборвала жизнь 60-летней проводницы пассажирского вагона Екатерины Борисовой. Она отдала железной дороге 24 года жизни, встречая и провожая пассажиров. В момент падения обломков женщина направлялась к безопасному укрытию.

По дороге к укрытию во время вражеского удара погибла и 60-летняя проводница Виктория Носикова. Она посвятила железной дороге более двух десятилетий. Без жены, матери и бабушки остались муж Александр, сын и внук Клим.

Судьбы сотрудников, которые не добрались до дома

Среди жертв обстрела – 32-летняя Яна Шпакова, которая работала администратором вокзального детского пространства. Она почти 13 лет проработала в железнодорожной сфере. Женщина самостоятельно воспитывала 15-летнюю дочь Мирославу, которая теперь осталась полной сиротой.

Погиб также 48-летний Руслан Диль, сотрудник Синельниковского моторвагонного депо с почти 30-летним стажем. Мужчина помогал перевозить эвакуационные поезда после начала большой войны.

В тот день он возвращался из отпуска с запада Украины и должен был пересесть на электричку до Запорожья, однако дома его так и не дождались сын Ростислав и дочь Полина.

Железнодорожники, ставшие жертвами удара по вокзалу в Днепре: смотрите фото

Что известно о вражеской атаке на вокзал?

Напомним, ранее мы писали, что 29 октября российские оккупационные войска нанесли удар с помощью реактивного дрона по платформе вокзала в Днепре, где находился пригородный поезд по маршруту Днепр – Запорожье.

Как уже сообщалось на нашем сайте, число погибших в результате этой вражеской атаки возросло до 15 человек после того, как в больнице от тяжелых травм скончался раненый 40-летний мужчина. Еще десятки гражданских лиц получили травмы и осколочные ранения.