"П'ятеро загиблих": у Дніпрі назвали імена залізничників, яких убила Росія

Про це повідомили на сайті простору "Залізна родина" АТ "Укрзалізниця".

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Що відомо про загиблих залізничників?

Серед жертв ворожого удару опинилися адміністраторка дитячого простору, двоє провідниць вагонів та двоє співробітників станції й депо.

Залізничники зустрічали пасажирів, організовували безпеку руху та рятували людей під час евакуацій від перших днів вторгнення.

Трагічні втрати колективу станції Дніпро-Головний

Того дня загинув 38-річний Євгеній Кривко, який працював на станції "Дніпро-Головний". Пасажири та колеги називали його "янголом" вокзалу, адже чоловік постійно зустрічав людей і допомагав їм орієнтуватися. У загиблого залишилися дружина та двоє маленьких синів – 9-річний Ілля і 3-річний Данило.

Російська атака обірвала життя 60-річної провідниці пасажирського вагона Катерини Борисової. Вона віддала залізниці 24 роки життя, зустрічаючи й проводжаючи пасажирів. У момент падіння уламків жінка прямувала до безпечного укриття.

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Дорогою до сховища під час ворожого удару загинула і 60-річна провідниця Вікторія Носікова. Вона присвятила залізниці понад два десятиліття. Без дружини, матері та бабусі залишилися чоловік Олександр, син та онук Клім.

Долі працівників, які не дісталися додому

Серед жертв обстрілу – 32-річна Яна Шпакова, яка працювала адміністраторкою вокзального дитячого простору. Вона майже 13 років пропрацювала в залізничній сфері. Жінка самостійно виховувала 15-річну доньку Мирославу, яка тепер залишилася повною сиротою.

Загинув також 48-річний Руслан Діль, співробітник Синельниківського моторвагонного депо з майже 30-річним стажем. Чоловік допомагав перевозити евакуаційні поїзди після початку великої війни.

Того дня він повертався з відпустки із заходу України та мав пересісти на електричку до Запоріжжя, однак вдома на нього так і не дочекалися син Ростислав і донька Поліна.

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Залізничники, які стали жертвами удару по вокзалу в Дніпрі: дивіться фото

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Що відомо про ворожу атаку по вокзалу?

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 жовтня російські окупаційні війська вдарили реактивним дроном по платформі вокзалу в Дніпрі, де перебував приміський поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, кількість загиблих унаслідок цієї ворожої атаки зросла до 15 людей після того, як у лікарні від тяжких травм помер поранений 40-річний чоловік. Ще десятки цивільних дістали травми та осколкові поранення.