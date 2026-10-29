Кровавая атака на вокзал в Днепре: погибли 13 человек, среди раненых – 11-летний мальчик

В Днепре российский реактивный беспилотник совершил атаку на железнодорожный вокзал, где на платформе находились пассажиры. По предварительным данным, в результате удара погибли не менее 13 человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о атаке на вокзал в Днепре?

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре.

В результате удара погибли по меньшей мере 13 человек. Кроме того, по меньшей мере 13 человек получили ранения. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Это 11-летний мальчик, мужчины 40 и 53 лет и 26-летняя женщина. Состояние остальных раненых медики оценивают как средней тяжести. Все находятся в больнице. Медики оказывают необходимую помощь.

Как рассказал Суспильному генеральный директор медицинского учреждения Сергей, у раненых десятки ран на теле от осколков. Четырех человек уже оперируют, еще двоих пытаются стабилизировать для оперативного вмешательства.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте атаки работают спасатели, правоохранители и экстренные службы. Информация о количестве погибших и раненых может уточняться.

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Напомним, враг нанес удар по реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 "Днепр – Запорожье". Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди.

Кроме того, почти в то же время Россия атаковала и Запорожье. Ранения получили двое мужчин в возрасте 66 и 41 года. В результате атаки повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередачи. Также пострадало расположенное рядом многоэтажное здание, а на месте удара возник пожар.