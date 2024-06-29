Прицельный и жестокий удар России: в Вольнянске среди жертв есть дети

Россия 29 июня нанесла ракетный удар по центру Вольнянска Запорожской области. Оккупанты убили по меньшей мере 7 человек, в частности, двух детей.

Бойцы Путина прицельно, цинично и жестоко ударили по гражданским посреди выходного дня, подчеркнул министр внутренних дел.

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На Запорожье среди жертв ракетного удара дети

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Глава МВД сообщил, что по состоянию на 20:15 погибло 7 человек, из них 2 детей. Еще 18 человек, в частности, 4 несовершеннолетних – травмированы.

Вследствие вражеских попаданий произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары уже ликвидированы. Чрезвычайники проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы.

По состоянию на 21:20 количество пострадавших в результате вражеского удара увеличилось до 23, в том числе 8 детей. 7 человек погибли, из них 2 детей,

– сообщили в ГСЧС.

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Последствия российского удара / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского удара. Вечная память!