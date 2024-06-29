Количество раненых может возрасти, Зеленский показал последствия удара по Вольнянску на Запорожье

Россия ударила по центру города Вольнянск Запорожской области. В результате атаки погибли 7 человек, среди них дети.

Владимир Зеленский показал последствия удара по Вольнянску и выразил соболезнования близким погибших.

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Последствия обстрела Вольнянска

Президент отметил, что количество пострадавших еще может возрасти.

Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. <...> Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также показал фото с места обстрела. На них видно обгоревшие тела жертв. Наша редакция не может показать фото без цензуры.

Последствия удара по Вольнянску: фото

По состоянию на 20:15 известно о 7 погибших, из них 2 детей. Еще 18 человек, среди которых 4 детей, получили ранения.

Также в результате попаданий загорелись торговые помещения, домовладения и машины. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Наши города и общины ежедневно страдают от таких российских ударов. Но есть способы это преодолеть: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине,

– добавил президент.

Чрезвычайники сейчас проводят поисково-спасательную операцию. На месте работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы.