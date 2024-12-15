Из-за этого угроза для города остается. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что враг не будет прекращать удары.

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В ВСУ оценили угрозу для Запорожья

По словам представителя Сил обороны Юга, угроза для Запорожья из-за постоянного террора со стороны российских войск никогда не исчезала.

Оккупанты атакуют город различным оружием – ракетами "Искандер-М", управляемыми авиационными бомбами. Врагу удалось технологически усовершенствовать КАБы, чтобы они смогли осуществлять удары на большее расстояние. Теперь они прилетают по пригороду Запорожья, гражданских кварталах и медицинских учреждениях.

Заметьте! Россияне 10 декабря в очередной раз ударили по городу. В результате атаки разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Россияне атакуют именно гражданское население, рядом с местами попадания нет военных объектов.

Угроза остается. Враг будет постоянно наносить такие удары. Нам необходимо бороться с КАБами,

– подчеркнул Волошин.

Напомним, что оккупанты нанесли удары по Запорожью и Кривому Рогу, на которые отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво.