Удар УАБами по Запорожью взял жизни первоклассницы и ученицы 8-го класса

Российский удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам областного центра унес жизни двух детей. Вражеское оружие попало в дом, убив учениц начальной и средней школы.

Трагедия произошла во время массированной атаки на город, что сообщил Департамент образования и науки Запорожья.

Что известно о детях, погибших от российского террора?

Жертвами обстрела стали первоклассница Елизавета Сорочишина из гимназии № 63 и ученица восьмого класса гимназии № 4 Анна Мур-Зак.

Секретарь городского совета Регина Харченко уточнила, что маленькая Елизавета в тот день пришла в гости к своему дяде. Именно в этот дом и попала российская управляемая авиабомба. В конце октября девочке должно было исполниться семь лет.

Две девочки, у которых впереди должна была быть целая жизнь… Мечты, планы, счастливые моменты и еще столько всего, что им предстояло пережить,

– говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники министерства образования выразили соболезнования семьям погибших девочек. Там добавили, что невозможно понять, почему родители вынуждены оплакивать своих детей, а школьные классы навсегда теряют учениц.

Отметим, что 10 октября российские войска сбросили на жилые районы Запорожья пять управляемых авиабомб. Разрушениям подверглись 26 жилых домов в нескольких районах города, среди которых многоэтажки и частные дома.

Всего в результате этой атаки погибли 20 человек, в том числе дети. Еще как минимум 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 13-летний Максим скончался в больнице от ранений, полученных во время российской воздушной атаки на Ровенскую область 9 октября. Медики почти сутки боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось. Прощание с Максимом состоялось 11 октября в селе Буда.