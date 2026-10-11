Трагедія сталася під час масованої атаки на місто, про що повідомив Департамент освіти і науки Запоріжжя.

Що відомо про дітей, які загинули від російського терору?

Жертвами обстрілу стали першокласниця Єлизавета Сорочишина з гімназії № 63 та учениця восьмого класу гімназії № 4 Анна Мур-Зак.

Секретар міської ради Регіна Харченко уточнила, що маленька Єлизавета того дня прийшла в гості до свого дядька. Саме в цей будинок і влучила російська керована авіабомба. Наприкінці жовтня дівчинці мало виповнитися сім років.

Двоє дівчат, у яких попереду мало бути ціле життя… Мрії, плани, щасливі моменти та ще стільки всього, що вони мали пережити,

– йдеться у заяві відомства.

Освітяни висловили співчуття родинам загиблих дівчат. Там додали, що неможливо збагнути, чому батьки змушені оплакувати своїх дітей, а шкільні класи назавжди втрачають учнів.

Зазначимо, 10 жовтня російські війська скинули на житлові масиви Запоріжжя п'ять керованих авіабомб. Руйнувань зазнали 26 житлових будинків у кількох районах міста, серед яких багатоповерхівки та приватні садиби.

Загалом унаслідок цієї атаки загинули 20 людей, серед яких діти. Ще щонайменше 32 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 13-річний Максим помер у лікарні від поранень, отриманих під час російської повітряної атаки на Рівненщину 9 жовтня. Медики майже добу боролися за його життя, однак врятувати дитину не вдалося. Прощання з Максимом відбулося 11 жовтня в селі Буда.