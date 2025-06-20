В результате российской атаки на Запорожье ранена беременная женщина
- Вечером 20 июня Запорожье было обстреляно беспилотниками, в результате чего ранена беременная женщина.
- Пострадавшую направили в больницу с минно-взрывной травмой конечностей и живота, ей оказывают необходимую помощь.
Вечером 20 июня враг обстрелял Запорожье беспилотниками. В результате удара ранена беременная женщина.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Последствия вражеского удара по Запорожью
Федоров сообщил о вражеском обстреле Запорожской области вечером 20 июня. Сначала оккупанты обстреливали область управляемыми авиационными бомбами, а после – ударными беспилотниками. Объявлена воздушная тревога была в общинах Запорожской области, кроме города Запорожье
Позже опасность также появилась для города. По вражеским целям работали силы ПВО.
Начальник ОВА рассказал о пострадавшей в результате атаки.
Беременная женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район,
– отметил он.
Известно, что пострадавшую направили в больницу с минно-взрывной травмой конечностей и живота. Ей оказывают всю необходимую помощь.
К слову, вскоре после вечернего обстрела россияне снова запустили ударные дроны по Украине. В связи с этим для некоторых областей объявили воздушную тревогу.