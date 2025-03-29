"Я им пишу и пишу": Виктория Маленко рассказала о маме, папе и сестре, которые погибли в Запорожье
- В Запорожье в результате удара российского дрона погибла семья Маленко, выжила только старшая дочь Виктория.
- Виктория рассказала, что теперь, чтобы утолить душевную боль, она каждое утро пишет родным сообщения.
В Запорожье попрощались с семьей Маленко, которые погибли 21 марта в результате удара российского дрона. В семье выжила только старшая дочь – 21-летняя Виктория, которая живет отдельно и собиралась в гости к родителям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Россия убила семью Маленко
Российский дрон в Запорожье убил семью Маленко: 38-летнюю мать Ольгу, 41-летнего отца Романа и их 17-летнюю младшую дочь Ульяну-Кристину.
Дом, где жила семья, был полностью разрушен в результате удара.
В тот день старшая дочь Виктория собиралась приехать к родителям: они вместе планировали что-то приготовить. Однако, как рассказала девушка, тогда она очень устала и решила остаться дома.
Я не знаю, чувствовала ли... Вроде и хотела поехать, а потом думаю: в субботу же могу приехать. Оно меня что-то отталкивало постоянно. Как-то тяжело было,
– рассказала она.
По словам Виктории, все мечты в один миг разрушил российский дрон. О родном доме ей теперь напоминают фотографии, некоторые вещи и кошка Машка, которую нашли через пять дней после трагедии. Также, чтобы утолить душевную боль, девушка каждое утро пишет родным сообщения.
Я им пишу и пишу, всегда надеюсь на ответ, но понимаю, что этого не будет..
– поделилась Виктория.
Похоронили погибших мать Ольгу, отца Романа и младшую дочь Ульяну-Кристину в одной могиле.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Маленко. Светлая память!