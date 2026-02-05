Были очень светлые, – преподаватели о 18-летних парне и девушке, которых убила Россия в Запорожье
- 18-летние студенты София Осадчая и Степан Штык погибли 3 февраля в результате российской атаки в Запорожье.
- Преподаватели описывают их как ответственных и светлых людей, которые активно занимались спортом и имели планы на будущее.
В Хортицком районе Запорожья во время очередной российской атаки 3 февраля погибли 18-летние София Осадчая и Степан Штык. Они были студентами 3 курса строительного центра профтехобразования.
Об этом говорится в материале Суспильного.
Как вспоминают погибших Софию Осадчую и Степана Штыка знакомые?
Преподаватели вспоминают погибших от российской атаки в Запорожье парня и девушку как очень светлых: Степан играл в шахматы и планировал поступать в институт, а София планировала продолжить обучение на 4 курсе и занималась волейболом.
Они учились на профессию оператора компьютерного набора, секретаря руководителя. Участвовали в спортивных соревнованиях. Степан играл в шахматы и шашки. Соня занималась волейболом, ездила также на соревнования, как городские, так и областные. Занимали первые призовые места и в училище, и в городе,
– вспоминает преподаватель Запорожского строительного центра профтехобразования Валерий Евдощенко.
Классная руководительница погибших Светлана Иващенко рассказала, что во время атаки российских беспилотников, девушка и парень возвращались из кинотеатра. Вражеский удар, по словам женщина, произошел буквально за секунды.
"Первое, что приходит в голову, что Степа и Соня были очень светлые. Вот они были очень светлые, ответственные. И они дружили между собой, они хорошо сходились, они были очень похожи", – вспоминает женщина.
Валерий Евдощенко отметил, что в будущем Степан хотел поступать в институт, а Соня хотела остаться на четвертый курс в Запорожском строительном центре профтехобразования.
Для Сони всегда было принципиально выполнить задание первой. Она никогда не стеснялась обращаться за помощью ко мне или к классному руководителю, или к ученикам. А Степан был ответственный, всегда интересовался своими учебными достижениями. Спрашивал, что можно было пересдать, и сделать выводы на будущее, чтобы все было вовремя сдано,
– сказал преподаватель погибших.
Валерий Евдощенко признался, что находится в состоянии шока, ведь не может поверить в то, что произошло, однако с болью отметил: их убил российский дрон, оборвав жизнь, которая у них еще была впереди.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Софии Осадчей и Степана Штыка, которые погибли от российской атаки по Запорожью 3 февраля.
Что известно о вражеском ударе по Запорожью 3 февраля?
Вечером 3 февраля российская армия запустила по Запорожью дроны, которые ударили прямо по улицам города. В результате атаки погибли двое молодых людей, а еще 11 – получили ранения.
Вражеский беспилотник упал вблизи торгового ряда, в результате чего были повреждены здания торгово-бытового назначения. Кроме того, БпЛА повредил четыре многоэтажки, машины и нежилые помещения.
Корреспондент из Запорожья рассказал в эфире 24 Канала, что погибшие 18-летние София и Степан были парой. Атака на город была ориентировочно в 18:00.