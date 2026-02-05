Об этом говорится в материале Суспильного.

Как вспоминают погибших Софию Осадчую и Степана Штыка знакомые?

Преподаватели вспоминают погибших от российской атаки в Запорожье парня и девушку как очень светлых: Степан играл в шахматы и планировал поступать в институт, а София планировала продолжить обучение на 4 курсе и занималась волейболом.

Они учились на профессию оператора компьютерного набора, секретаря руководителя. Участвовали в спортивных соревнованиях. Степан играл в шахматы и шашки. Соня занималась волейболом, ездила также на соревнования, как городские, так и областные. Занимали первые призовые места и в училище, и в городе,

– вспоминает преподаватель Запорожского строительного центра профтехобразования Валерий Евдощенко.

Классная руководительница погибших Светлана Иващенко рассказала, что во время атаки российских беспилотников, девушка и парень возвращались из кинотеатра. Вражеский удар, по словам женщина, произошел буквально за секунды.

"Первое, что приходит в голову, что Степа и Соня были очень светлые. Вот они были очень светлые, ответственные. И они дружили между собой, они хорошо сходились, они были очень похожи", – вспоминает женщина.

Валерий Евдощенко отметил, что в будущем Степан хотел поступать в институт, а Соня хотела остаться на четвертый курс в Запорожском строительном центре профтехобразования.

Для Сони всегда было принципиально выполнить задание первой. Она никогда не стеснялась обращаться за помощью ко мне или к классному руководителю, или к ученикам. А Степан был ответственный, всегда интересовался своими учебными достижениями. Спрашивал, что можно было пересдать, и сделать выводы на будущее, чтобы все было вовремя сдано,

– сказал преподаватель погибших.

Валерий Евдощенко признался, что находится в состоянии шока, ведь не может поверить в то, что произошло, однако с болью отметил: их убил российский дрон, оборвав жизнь, которая у них еще была впереди.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Софии Осадчей и Степана Штыка, которые погибли от российской атаки по Запорожью 3 февраля.

