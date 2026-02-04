Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья, добавив, что дроновый террор на Запорожье продолжается уже несколько дней.

Смотрите также Смотрите также Смотрите также Россияне устроили террор в Запорожье: враг снова ударил дронами по городу

Россия ударила по Запорожью: есть погибшие и раненые

Количество пострадавших из-за российской атаки по Запорожью увеличилось. В ОВА сообщили, что за помощью к врачам обратились 12 горожан, среди них четверо детей. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

К сожалению в результате вражеского удара есть погибшие. Погибли молодые люди Степан и София. Они встречались, планировали создать семью.

Есть фото с места трагедии. Это спальный район, там торговые ряды. Там всегда людно, особенно вечером. Атака была ориентировочно в 18:00,

– озвучил корреспондент из Запорожья.