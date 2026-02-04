Про це в етері 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, додавши, що дроновий терор Запоріжжя триває вже декілька днів.

Росія вгатила по Запоріжжю: є загиблі та поранені

Кількість постраждалих через російську атаку по Запоріжжю збільшилася. По допомогу до лікарів звернулись 12 містян, серед них четверо дітей. Всім пораненим надається медична допомога.

На жаль внаслідок ворожого удару є загиблі. Загинули молоді люди Степан та Софія. Вони зустрічалися.

Вони могли б створити сім'ю, жити довго і щасливо. Є фото з місця трагедії. Це спальний район, там торгові ряди. Там завжди людно, оосбливо ввечері. Атака була орієнтовно о 18:00,

– озвучив кореспондент із Запоріжжя.