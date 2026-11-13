Почти 1000 ударов за сутки, атака на Запорожье и уничтоженная база дронов РФ: ситуация в области

13 ноября российские войска нанесли массированные удары по Запорожью и области: погиб 17-летний юноша, среди раненых есть дети, а на фронте украинские десантники разгромили вражеский пункт управления беспилотниками.

Под постоянными вражескими ударами оказываются не только кварталы Запорожья, но и пригородные населенные пункты области. Захватчики используют управляемые авиабомбы, ударные беспилотники различных типов и артиллерию различного калибра.

Россия попала по пятиэтажному дому в Запорожье

Как отметил в эфире 24 Канала корреспондент из Запорожья, утро в областном центре началось со взрывов примерно в 06:30. Россияне нанесли удары по Запорожью, применив РСЗО. Средства поражения попали в жилую застройку. В результате обстрела разрушены и повреждены частные домовладения. Погиб 17-летний юноша. Среди четырех раненых – 10-летний мальчик.

Дважды снаряды попали в частный сектор. Пробито жилое здание, погиб 17-летний юноша, еще четырех человек оттуда вытащили из-под обломков, у них ранения различной степени тяжести,

– рассказал корреспондент.

Днем россияне нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья. В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах.

Накануне противник также совершил атаку дроном на маршрутный автобус в одном из пригородных районов. В результате этой атаки женщина получила тяжелые ранения, еще несколько человек получили травмы.

Что известно о массированных сбросах УАБ и эвакуации?

Крайне сложная ситуация фиксируется в поселке Балабино перед въездом в Запорожье, куда противник массированно наносит удары управляемыми авиабомбами. Там разрушены десятки частных жилых домов, а перед этим регулярным бомбардировкам подвергся соседний поселок Кушугум.

Руководство Кушугумской общины ведет переговоры с областными властями о том, чтобы в ближайшие дни объявить оттуда принудительную эвакуацию детей, поскольку там уже совершенно опасно находиться, учитывая такое количество управляемых авиабомб,

– сообщил корреспондент.

Также среди жертв российских авиаударов в Балабино оказалась 99-летняя женщина, которой через месяц должно было исполниться 100 лет. Она погибла под завалами собственного дома в результате попадания вражеской бомбы.

В то же время в Камышевахе продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания трехтонной бомбы в убежище. Туда прибыли подразделения ГСЧС из других регионов, поскольку оккупанты не прекращают террор против спасателей – за последние два дня они провели атаки дронами и разбили две машины спасателей.

Сколько ударов за сутки зафиксировали в области?

Согласно сводке Запорожской областной военной администрации, за последние сутки на территории региона ранения получили 15 человек, среди которых двое детей.

Всего зафиксировано 972 удара по 52 населенным пунктам области. Враг нанес 17 авиаударов, запустил 731 беспилотник, осуществил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 212 раз применил ствольную артиллерию.

Что известно об уничтожении пункта управления БПЛА и боях на передовой?

Украинские защитники наносят результативные ответные удары. Подразделения 237-го отдельного батальона беспилотных систем "Апачи" 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск успешно поразили точку базирования ударных дронов противника в оккупированном городе Пологи в 10 километрах от линии соприкосновения.

Перехватили сигналы, получили визуальное подтверждение, что это объект захватчиков в пятиэтажном здании, откуда они управляли ударными БПЛА "Молния". И прилетели, и филигранно поразили объект дронами,

– рассказал корреспондент.

На Гуляйпольском направлении украинские силы за прошедшие сутки отразили 9 атак в районах Терноватого, Долинки и Белогорья, а на Ореховском направлении активных действий оккупантов зафиксировано не было. По неофициальным данным от бойцов с передовой, возле Белогорья украинские подразделения отбросили оккупантов назад после их продвижения и восстановили положение "серой зоны".

Что известно о судилищах над гражданскими лицами на оккупированных территориях?

Параллельно российские военные усиливают репрессии против гражданского населения на временно оккупированных территориях. Оккупационный показательный суд приговорил к 14 годам лишения свободы двух украинок из Бильмацкого района – 47-летнюю Светлану Романенко и 59-летнюю Елену Липо-Савицкую.

Женщин, которых в 2023 году заставили взять российские паспорта, безосновательно обвинили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сборе информации о передвижении военной техники и использовании камеры видеонаблюдения на частном доме. Имена осужденных переданы в Офис омбудсмена Украины.