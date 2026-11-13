Майже 1000 ударів за добу, атака на Запоріжжя та знищена база дронів РФ: ситуація в області

Під постійними ворожими ударами опиняються не лише квартали Запоріжжя, а й приміські населені пункти області. Загарбники використовують керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів та артилерію різного калібру.

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Росія влучила по п'ятиповерхівці у Запоріжжі

Як зазначив в ефірі 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, ранок в обласному центрі розпочався з вибухів приблизно о 06:30. Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, застосувавши РСЗВ. Засоби ураження поцілили по житловій забудові. Внаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння. Загинув 17-річний хлопець. Серед чотирьох поранених – 10-річний хлопчик.

Пролетіло в приватний сектор двічі. Пробито житло, загинув 17-річний юнак, ще чотирьох людей там витягли з-під уламків, різні ступені поранення у них– розповів кореспондент.

Вдень росіяни вдарили по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені квартири на трьох поверхах.

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Напередодні противник також атакував дроном маршрутний автобус в одному з приміських районів. Унаслідок цього інциденту важкі поранення отримала жінка, ще кілька людей зазнали травм.

Що відомо про масовані скиди КАБів та евакуацію?

Вкрай складна ситуація фіксується у селищі Балабине перед в'їздом до Запоріжжя, де противник масовано застосовує керовані авіабомби. Там зруйновано десятки приватних житлових будинків, а перед цим регулярних бомбардувань зазнало сусіднє селище Кушугум.

Керівництво Кушугумської громади веде перемовини з обласною владою стосовно того, щоб оголосити днями звідти примусову евакуацію дітей, оскільки там вже зовсім небезпечно перебувати, враховуючи таку кількість керованих авіабомб– повідомив кореспондент.

Також серед жертв російських авіаударів у Балабиному опинилася 99-річна жінка, якій за місяць мало виповнитися 100 років. Вона загинула під завалами власної оселі внаслідок влучання ворожої бомби.

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Водночас у Комишувасі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тритонної бомби в сховище. Туди прибули підрозділи ДСНС з інших регіонів, оскільки окупанти не припиняють терор проти надзвичайників – за останні два дні вони атакували дронами та розбили дві машини рятувальників.

Скільки ударів за добу зафіксували в області?

Згідно зі зведенням Запорізької обласної військової адміністрації, за останню добу на території регіону дістали поранення 15 людей, серед яких двоє дітей.

Загалом зафіксовано 972 удари по 52 населених пунктах області. Ворог завдав 17 авіаударів, запустив 731 безпілотник, здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 212 разів застосовував ствольну артилерію.

Що відомо про знищення пункту управління БпЛА та бої на передовій?

Українські захисники завдають результативних ударів у відповідь. Підрозділи 237-го окремого батальйону безпілотних систем "Апачі" 7-го корпусу Десантно-штурмових військ успішно уразили точку базування ударних дронів ворога в окупованому місті Пологи за 10 кілометрів від лінії зіткнення.

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Перехопили сигнали, отримали візуальне підтвердження, що це об'єкт загарбників у п'ятиповерхівці, звідки вони керували ударними БпЛА "Молнія". І прилетіли, і філігранно вразили об'єкт дронами– розповів кореспондент.

На Гуляйпільському напрямку українські сили за минулу добу відбили 9 атак у районах Тернуватого, Долинки та Білогір'я, а на Оріхівському напрямку активних дій окупантів зафіксовано не було. За неофіційними даними від бійців із передової, біля Білогір'я українські підрозділи відкинули окупантів назад після їхнього просування та відновили положення сірої зони.

Що відомо про судилища над цивільними на окупованих територіях?

Паралельно російські військові посилюють репресії проти цивільного населення на тимчасово захоплених землях. Окупаційний показовий суд засудив до 14 років ув'язнення двох українок із Більмацького району – 47-річну Світлану Романенко та 59-річну Олену Ліпо-Савицьку.

Жінок, яких у 2023 році примусили взяти російські паспорти, безпідставно звинуватили у співпраці зі Службою безпеки України, зборі інформації про пересування військової техніки та використанні камери відеонагляду на приватному будинку. Імена засуджених передано до Офісу омбудсмена України.