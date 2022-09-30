Удар по колонне в Запорожье: всего по городу оккупанты выпустили 16 ракет С-300

30 сентября захватчики нанесли удар по гуманитарной колонне в Запорожье. Они выпустили 16 ракет.

Россияне продолжают уничтожать украинцев и Запорожскую землю, а также террор и убийства. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Какие ракеты выпустили по Запорожью

Предварительно было выпущено 16 ракет с применением ЗРК "С-300". В результате 23 погибших и 28 раненых.

Четыре ракетных удара нанесены в районе авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины.

Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию. Мои соболезнования родным и близким,

– отметил Тимошенко.

Что происходит после удара в Запорожье / фото местные телеграм-каналы

Ракетный удар по Запорожью: что известно

Оккупанты нанесли ракетный удар по колонне авто гражданских людей в Запорожье. Люди ждали выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий. Сейчас известно о 23 погибших и 28 раненых.

Жители разных районов Запорожья сообщили, что слышали по меньшей мере 13 взрывов. Предварительно часть ракет запустили из бывшего Токмакского района.

Также в сети уже опубликовали первые кадры с места прилетов. Там очень много разрушений, а тела погибших лежат прямо на дороге.

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