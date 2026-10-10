"Так Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на циничный ночной удар
Оккупанты сбросили серию управляемых авиабомб на жилые кварталы областного центра. Эта атака стала прямым ответом агрессора на недавнее ослабление международных экономических ограничений.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что рассказал президент о последствиях жестокого удара?
Враг выпустил пять УАБ по жилым домам в Запорожье. По его словам, Россия таким образом "поблагодарила" за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.
На данный момент известно о 12 погибших, среди которых трое детей. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Врачи борются за жизнь двух пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. На местах попаданий работают все соответствующие службы, продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться еще как минимум 12 человек.
Всего этой ночью под вражескими ударами оказались 13 регионов Украины, где зафиксированы разрушения жилья, железных дорог и другой инфраструктуры.
Президент подчеркнул, что эта ночь стала очередным подтверждением того, как в России воспринимают любое ослабление давления. Враг расценивает это как сигнал, что можно продолжать войну и сбрасывать бомбы на мирные города.
Россия должна понять, что войну нужно остановить, и для этого она должна ощущать свои потери,
– отметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что именно украинская дальнобойность сейчас обеспечивает этот процесс, и пообещал ответить на российские удары.
Напомним, в Харькове российский дрон попал в медицинское учреждение в Слободском районе города. В результате удара ранены.