Поражение заводов "Газпрома" и "Лукойла": в СБУ рассказали детали

В России выдалась неспокойная ночь на 3 февраля. там под ударом оказалось сразу несколько заводов.

Этой ночью свою порцию дроновых санкций от Службы безопасности Украины получили сразу два российских предприятия – Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

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Что известно об этом

Источники отметили, что оба пораженные объекты являются крупными производителями топлива для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в России, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов, перерабатывающий 12 миллиардов газового конденсата ежегодно.

На заводе вспыхнул пожар: смотрите видео

Также по информации источников, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО поразили факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21. На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.

На объектах существенные повреждения: смотрите видео

Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, которые работают на ВПК и производят топливо для армии России,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, источник добавил, что дронова санкционная политика доказывает свою эффективность.