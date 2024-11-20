Опять взрывной "маргарин": ВСУ атаковали "пищевой" завод в Белгородской области

Украина ударила по заводу пищевой продукции в Белгородской области. Он тайно изготавливал грузовые дроны для российской армии.

Удар нанесли с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Военные заводы под прикрытием

По словам Коваленко, завод компании ЭФКО, что официально производит пищевую продукцию, на самом деле ещё обеспечивает российскую армию грузовыми дронами.

В ночь на 20 ноября Украина атаковала объект ударными беспилотниками. Завод расположен в Белгородской области.

Удар по заводу ЭФКО в Белгородской области: смотрите видео

Взрывы на заводе в Белгородской области после удара БпЛА: смотрите видео

Российские СМИ добавляют, что атакован в частности 13 арсенал ГРАУ в Новгородской области. На нём хранят снаряды для ствольной артиллерии, мины, ракеты к "Граду", "Смерч" и "Ураган", систем ПВО С-300 и С-400, комплекса "Тор", а также ракеты "Искандер" и северокорейские KN23.

Склад расположен в поселке Котово Новгородской области, что в 680 километрах от украинской границы.