Повреждены как минимум 5 цехов: спутники зафиксировали последствия удара по военному заводу в России

Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области России. Новые спутниковые снимки показали, что в результате атаки были повреждены как минимум 5 производственных цехов предприятия.

Відповідні кадри оприлюднив OSINT-проєкт "Абсолютно надійне джерело".

Які наслідки атаки в Ростовській області?

Удар по підприємству в місті Азов стався в ніч на 26 вересня. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на території ливарного цеху заводу виникла пожежа, а обладнання було пошкоджене у п'яти виробничих будівлях.

На оприлюднених супутникових кадрах аналітики зафіксували пошкодження кількох корпусів підприємства. Зокрема, в ливарному цеху №022 видно сліди влучань і значні пошкодження будівель, а в одному з корпусів зафіксували пожежу.

Також пошкоджень зазнав цех №008, де виробляють оптичну продукцію. Аналітики заявили про два влучання з південно-західного боку будівлі та частково зруйнований фасад.

Щонайменше три влучання зафіксували у складальному цеху №009. Ще одне пошкодження припало на цех гальванічного покриття №010.

Крім того, супутникові кадри свідчать про два влучання у механічно-оброблювальний цех №024. Одне з них призвело до обвалення частини покрівлі.

Супутникові знімки удару по заводу в Ростовській області / "Абсолютно надійне джерело"

Азовський оптико-механічний завод входить до складу російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство виробляє оптико-механічні та оптико-електронні вироби, електронні системи для артилерійського, ракетного й протитанкового озброєння, а також радіолокаційні головки самонаведення для керованих ракет.

Завод залучений до виробництва продукції для потреб російських збройних сил. Українська сторона повідомляла, що під час атаки застосовувалися, зокрема, крилаті ракети "Нептун" та реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" і "Барс".

Нагадаємо, ще одним об'єктом атаки став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. За даними СБУ, після влучань на території підприємства виникли два осередки займання – у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ.