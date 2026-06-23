"Ракет было немного": военный рассказал, чем ударили по заводу Путина в Воронеже

Силы обороны Украины нанесли успешный ракетный удар по заводу в Воронеже. Там производят электронику для ряда российских ракет.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что существует два способа защиты от массированных российских атак. Первый – укрепление украинской ПВО. Второй – удары по предприятиям, задействованным в производстве российских ракет.

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Какими ракетами нанесли удар по заводу в Воронеже?

Судя по опубликованным фотографиям и видео, можно утверждать, что, как минимум, был нанесен удар по производственному цеху. С такими разрушениями предприятие будет выведено из строя на длительное время.

Удары по таким объектам будут замедлять возможности России по производству ракет. Это повлияет на массированные удары по Украине. К тому же на некоторых заводах сложно быстро восстановить производственный цикл. И в целом это замедляет развитие ракетной программы,

– отметил Мусиенко.

Что известно об ударе по заводу в Воронеже: смотрите видео 24 Канала

По словам Мусиенко, Силы обороны нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования. Российская ПВО действовала во время этой атаки, но справилась плохо.

Ракет запустили немного. Но эффективность попаданий там составляет 70-80%. Большая часть того, что выпустили, прилетела точно в цель,

– подчеркнул Мусиенко.

Были предположения, что Силы обороны нанесли удар ракетами ERAM, которые якобы уже предоставили Соединённые Штаты. Однако боевая часть весом 45 килограммов не смогла бы нанести столь серьёзные повреждения.