В МИД осудили российскую атаку по ядерному объекту в Чернобыльской зоне

Андрей Сибига осудил российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Министр иностранных дел Украины в очередной раз призвал партнеров оказывать большее давление на страну-агрессора.

Об этом говорится в телеграм-канале МИД Украины.

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Что сказал Сибига относительно российского удара по зданию ЦХОЯТ?

Андрей Сибига отметил, что в результате атаки было частично разрушено здание приема контейнеров и произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия не впервые ставит под угрозу украинские ядерные объекты.

Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, умышленными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора,

– резюмировал главный дипломат Украины.

Что известно по вражеской атаке по ядерному объекту на территории ЧАЭС?

В компании Энергоатом рассказали, что ночью 7 июня Россия ударила беспилотником по зданию приема контейнеров, расположенному на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Там возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Впоследствии в сети появились кадры с последствиями атаки. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что этим ударом Россия снова пытается всех запугивать ядерной катастрофой.

Отреагировал на вражеский обстрел по ядерному объекту и Владимир Зеленский. Президент заявил, что радиационный фон сейчас находится в пределах нормы, однако "есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости".