В ночь на 7 сентября, в результате российской атаки было повреждено здание Кабмина. В СМИ показали кадры попадания вражеской ракеты по зданию правительства.

Как враг атаковал ракетой здание Кабмина?

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября в очередной раз терроризировали Киев. Там в результате атаки произошло возгорание в здании Кабмина.

Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи,

– информировала тогда глава правительства Свириденко и показала, как выглядит здание изнутри.

По предварительной информации, в здание Кабинета министров Украины попал "Искандер".

Удар вражеской ракеты в здание Правительства: смотрите видео

