В России снова горячо: "Атэш" ударил по топливной логистике оккупантов в Воронеже

В России в очередной раз неспокойно. Агенты партизанского движения "Атеш" провели успешную диверсию на железной дороге в Воронежской области.

Там уничтожили релейный шкаф. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что известно об ударе в Воронеже

По данным "Атеш", в результате диверсии на железной дороге нарушено движение поездов с топливом с большой нефтебазы. Там объясняют, что Воронеж играет ключевую роль в снабжении российской армии, ведь поблизости сосредоточено несколько нефтебаз, откуда топливо отправляется в приграничные регионы и зону боевых действий.

Любая задержка помогает снизить боеспособность врага, вызвать нехватку топлива для техники и рост хаоса в российских войсках.

В Воронеже уничтожили релейный шкаф: видео "Атеш"

В "Атеш" отмечают, что эту диверсию провели раньше. Однако информацию публикуют только сейчас для безопасности агента.

Добавим, что Россия продолжает нести потери. Недавно тревожно было и в Крыму. Там дроны спецподразделения ГУР МО Украины Prymary уничтожили вражеские радиолокационные системы. Под удар попали буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск.