Утром 29 ноября российские войска нанесли воздушные удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под атакой оказались предприятия в Житомирском районе и общежитие учебного заведения в Коростенском районе. В результате обстрела пострадал один человек.

О последствиях очередного вражеского обстрела сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Что известно о последствиях атаки?

По данным областных властей, российские удары затронули сразу два района региона. В Житомирском районе под обстрелом оказались гражданские предприятия, тогда как в Коростенском районе враг поразил общежитие учебного заведения.

Когда еще атаковали Житомирскую область?

Российские войска продолжают проводить атаки на гражданскую и транспортную инфраструктуру Житомирской области. В частности, в ночь на 23 ноября под ударом оказался детский сад в Житомирском районе, а также тепловоз вблизи железнодорожной станции в Коростенском районе.

А 27 ноября захватчики провели атаку на гражданское предприятие в Малинской общине, в результате чего один человек погиб, а еще 12 получили ранения.