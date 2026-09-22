Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях атаки?

По словам Бунечко, атака с помощью дрона произошла утром 22 сентября. Под удар попала транспортная инфраструктура в Житомирской области. На месте падения дрона возник пожар.

Из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли приступить к тушению. После стабилизации обстановки чрезвычайники оперативно локализовали и ликвидировали пожар,

– рассказал Бунечко.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Добавим, что 13 сентября враг нанес удары по АЗС, а также по железнодорожной и гражданской инфраструктуре Житомирской области. Тогда в результате атак погибли два человека, еще двое получили ранения.