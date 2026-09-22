Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки атаки?

За словами Бунечка, атака дроном сталася вранці 22 вересня. Під удар потрапила транспортна інфраструктура в Житомирській області. На місці падіння дрона виникла пожежа.

Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння. Після стабілізації безпекової ситуації надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу,

– розповів Бунечко.

За попередньою інформацією, травмованих та загиблих немає.

Додамо, 13 вересня ворог вдарив по АЗС та залізничній та цивільній інфраструктурі Житомирщини. Тоді внаслідок атак загинули двоє людей та ще двоє зазнали поранень.