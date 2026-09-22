Враг атаковал дроном Житомирскую область: была угроза повторных ударов
Российские оккупанты ударили дронами по Житомирской области. Под атаку попал один из объектов транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
Что известно о последствиях атаки?
По словам Бунечко, атака с помощью дрона произошла утром 22 сентября. Под удар попала транспортная инфраструктура в Житомирской области. На месте падения дрона возник пожар.
Из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли приступить к тушению. После стабилизации обстановки чрезвычайники оперативно локализовали и ликвидировали пожар,
– рассказал Бунечко.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
Добавим, что 13 сентября враг ударил по АЗС, а также по железнодорожной и гражданской инфраструктуре Житомирской области. Тогда в результате атак погибли два человека, еще двое получили ранения.