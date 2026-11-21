Минувшие сутки российские войска провели атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Коростенском и Звягельском районах Житомирской области. В результате вражеских ударов ранения получили два человека, в том числе один иностранец.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил в Telegram, что обоим пострадавшим уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, благодаря оперативным действиям экстренных служб пожары, возникшие в результате попадания снаряда, удалось быстро потушить.

Подробности вражеской атаки

В Коростенском районе оккупанты нанесли удар по гражданским объектам. В результате удара загорелись легковой и грузовой автомобили, а также были повреждены два здания. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали 20 спасателей и 5 единиц техники, которые ликвидировали пожар и полностью обследовали территорию.

Спасатели показали кадры последствий атаки: смотрите фото ГСЧС

Что известно о других ударах?

В ту же ночь российские войска провели атаку на гражданское предприятие в Ровенской области, где в результате попадания пострадал человек было разрушено производственное здание.