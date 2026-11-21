Очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у телеграмі, що обом травмованим уже надають усю необхідну медичну допомогу. Крім того, завдяки оперативним діям екстрених служб пожежі, які спалахнули через влучання, вдалося швидко загасити.

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Деталі ворожої атаки

У Коростенському районі окупанти поцілили по цивільних об'єктах. Внаслідок удару загорілися легковий та вантажні автомобілі, а також пошкоджень зазнали дві будівлі. Обох постраждалих доправили до лікарні.

На місці події працювали 20 рятувальників та 5 одиниць техніки, які ліквідували пожежу та повністю обстежили територію.

Рятувальники показали кадри наслідків атаки: дивіться фото ДСНС

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Що відомо про інші удари?

Цієї ж ночі російські війська атакували цивільне підприємство у Рівненській області, де через влучання постраждала людина та було зруйновано виробничу будівлю.