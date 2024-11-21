Ракетный удар ВСУ в Курской области: ликвидирован высокопоставленный генерал КНДР, – WSJ

В результате удара ВСУ по командному пункту Вооруженных сил России в Курской области погиб высокопоставленный генерал КНДР. Известно о 18 погибших и 33 раненых.

Среди них трое военных из КНДР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Последствия удара ВСУ по командному пункту в Курской области

По результатам удара ВСУ по командному пункту Вооруженных сил России от российских СМИ стало известно о 18 погибших и 33 раненых. Удар, по информации СМИ, был нанесен ракетами Storm Shadow.

Среди раненых трое военных КНДР, в частности высокопоставленный генерал из КНДР. Большинство пострадавших – офицеры армии России.

Среди них также первый заместитель командира войсками ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. Удар и погибших подтвердил даже Путин во время обращения, сказав, что "есть погибшие и раненые среди охраны командного пункта".

Напомним, обломки ракеты Storm Shadow были обнаружены в Курской области. Они могли целиться именно в командный пункт армии России. В видео, которое распространяли СМИ, было слышно 15 взрывов во время удара ВСУ.