Зависит от одного: имеет ли Украина шанс получить ПВО против новых ракет, ударивших по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир имеет системы ПВО, которые способны защищать украинские города от ракеты, которую россияне запустили на Днепр. Вероятно, говорится о системах THAAD, которые Запад, передав их Украине, получит настоящий "пиар" для себя.

Кроме того, США уже имеет опыт в передаче таких систем Израилю. Об этом 24 Каналу высказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что этот вопрос наша страна будет поднимать в следующем году.

Имеет ли Украина шанс получить ПВО против новых ракет

Россия 21 ноября нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой "Кедр" по Днепру, создав новое измерение угроз. По словам политолога, теперь есть действительно объективная необходимость, не только для защиты Украины, но и для Европы, поднимать вопрос о распространении систем ПРО, которые могут сбивать подобные ракеты.

Шансы для получения соответствующих систем, например THAAD, крайне низкие, но раньше они вообще были фантастические. Сейчас разговоры начались,

– подчеркнул Чаленко.

Он отметил, что здесь можно провести аналогию с процессом передачи Украине систем Patriot. Сначала мир категорически не хотел об этом думать, но после широкой дипломатической работы на разных уровнях это удалось.

Заметьте! Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Источники в Вооруженных Силах сообщили, что речь может идти о модернизации ЗРК Patriot или получения американской системы противоракетной обороны Aegis или THAAD.

Кроме того, США имеет опыт передачи тех систем, которые нужны Украине, Израилю для отражения иранских баллистических ракет.

Такой опыт есть. Могут говорить, что один комплекс стоит 3 миллиарда долларов. Однако на Западе должны осознать, что вместе с другими системами, THAAD получит банальный "пиар" и за ним станет очередь, чтобы его покупать,

– отметил политолог.

Чаленко добавил, этим вопросом администрация Джо Байдена уже заниматься не будет. Однако это станет темой для обсуждения с администрацией Дональда Трампа с января следующего года.

К слову, Зеленский заявил, что такая баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что Россия точно не хочет мира. Он подчеркнул, что мир должен на это реагировать, но пока решительных шагов наша страна не видит.