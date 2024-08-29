Во время массированного удара России 26 августа от сети отключались 4 блока АЭС

Россия в понедельник, 26 августа, нанесла по Украине массированный удар. Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене сообщило МАГАТЭ, что во время этой атаки 4 украинских энергоблока АЭС временно отсоединились от сети.

Тогда Россия атаковала Украину 236 средствами воздушного приступа. Целью окупантов были энергообъекты.

Смотрите также Сбиты или упали все БПЛА, повреждения и пожары в Киеве и Черкассах: главное об атаке 29 августа

Отключались блоки Ровенской и Южноукраинской АЭС

В официальной ноте постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене отмечается, что сначала отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской атомной станции. Случилось это в 08:58.

Также отключался энергоблок №3 на Южноукраинской АЭС. Произошло это в 17:05 из-за колебаний в энергосистеме Украины, вызванные российской атакой.

В то же время, в 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции снизили мощность до суммарного уровня 1 800 мегаватт.,

– говорится в официальной ноте.

Постоянное представительство Украины требует МАГАТЭ немедленно проинформировать об этом всех членов организации.