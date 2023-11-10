Удар по судну под флагом Либерии: в британской разведке проанализировали атаку России

Россия ударила ракетой по судну под флагом Либерии в порту Одесской области. В разведке Британии прокомментировали удар по гражданскому кораблю.

Британская разведка считает, что попадание российской ракеты в гражданское судно в Одесской области свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота.

Смотрите также Россия накопила почти 800 ракет: Игнат объяснил, какое оружие может иметь враг

Что известно об ударе по судну под флагом Либерии в Одесской области

В разведке Великобритании напомнили, что 8 ноября гражданское грузовое судно под флагом Либерии было поражено российской противорадиолокационной ракетой в порту "Южный" в Одесской области. По словам украинских властей, это, вероятно, ракета воздушного базирования Х-31.



Вероятно, Х-31 использован, чтобы попасть по украинским военным радарам в этом районе. Есть реальная возможность того, что запущенная с воздуха ракета в отсутствие сигнатуры военного радара попала на радар гражданского судна. Если да, то это свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского пилота.

– отметили в разведке.

В результате атаки погиб лоцман порта, а трое членов экипажа и работник порта получили ранения. По словам министра инфраструктуры Украины, судно загружало железную руду, предназначенную для стратегического союзника России – Китая.

Заявления британской разведки о войне в Украине

Разведка Великобритании заявила о все заметнее применение Россией беспилотников-камикадзе "Ланцет" в ключевой контрбатарейной борьбе.

Накануне разведка отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывает с накоплением запаса на зиму.

Минобороны Британии проанализировало ситуацию в низовьях Днепра, указывая на то, что русская артиллерия сохранила значительный потенциал в этом районе.