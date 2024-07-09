После удара по "Охматдету": посольство России в Праге облили "кровью"

После очередного циничного удара россиян по Украине 8 июля мировая реакция не заставила себя долго ждать. В частности, посольство России в Праге облили "кровью".

Россия 8 июля ударила по крупнейшей детской больнице Украины. После этого посольство России в Праге облили красной жидкостью, которая имитирует кровь.

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Это мог быть кетчуп

В сеть попало видео с этой акцией. На записи видно, как два человека – мужчина и женщина – выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство.

Вероятно, ведра были наполнены кетчупом. Такие акции призваны еще раз подчеркнуть то, что Россия постоянно терроризирует гражданское население.

Посольство России облили "кровью": смотрите видео

Россия 8 июля массированно атаковала Украину. Под ударом оказались детская больница "Охматдет". Там пострадали дети.