Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отреагировала на это. По ее словам, путин демонстрирует генсеку ООН, президенту Турции и всему цивилизованному миру, каковы их договоренности, информирует 24 канал.

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Это ничтожные договоренности, которые никогда не будут соблюдены, если не будет так, как хочет россия, а это государство-террорист. Реакция ООН, в частности, генсека Гуттериша, уже есть, но за ней должны быть конкретные действия. Если нет, то это будет побуждать путина думать, что ему можно продолжать мировой террор,

– сказала Верещук.

Она подчеркнула, что это террор в отношении гражданских и цивилизованного мира, ведь это голод, который угрожает народам Африки.

Обратите внимание! Украина подписала договор с ООН и Турцией по разблокированию портов для вывоза зерна. Договор с ООН и Турцией подписала и россия. В то же время между Украиной и россией договоры не были подписаны.

россия понимает силу

Верещук считает, что Путин демонстрирует Реджепу Эрдогану, как лидеру своей нации и сверхлидеру, потому что Турция является посредником в соглашении по экспорту, можно ли так ставить вопрос.

"он просто плюнул ему в лицо. Теперь посмотрим на реакцию Эрдогана. Если ее не будет, то мир и цивилизация проиграет, а диктатура и преступник, называющий себя президентом россии, выиграет. Считаю, что Эрдоган мог бы ввести свои военные корабли как гарант этих договоренностей", – сказала Верещук.

Она убеждена, что нужно реагировать достаточно жестко.

"россия понимает только силу. Понимает, когда санкции бьют по ней и делают это больно. Осознает, что слабость именно в том, когда мы промолчим. Но мы не молчим, мы платим жизнями гражданских", – подчеркнула министерша.

Реакция мира на удар по Одесскому порту

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удары россиян по Одесскому порту, где находилось зерно для экспорта. Он отметил, что стороны четко взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующей продукции на мировые рынки. Полное исполнение россией, Украиной и Турцией обязательно.

Также после ударов россии по Одессе старший советник Конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. Он очень зол и шокирован тем, что делает россия. Убежден, что нужно избавиться от этой удивительной одержимости "эскалацией" и "Третьей мировой войной".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также после удара отмечала, что не прошло и 24 часов, когда россия уже нарушила подписанное ею же соглашение. А в Евросоюзе решительно осудили ракетные обстрелы порта.

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