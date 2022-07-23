Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на це. За її словами, путін демонструє генсеку ООН, президенту Туреччини та всьому цивілізованому світу, якими є їхні домовленості, інформує 24 канал.

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Це нікчемні домовленості, які ніколи не будуть дотримані, якщо не буде так, як хоче росія, а це –держава-терорист. Реакція ООН, зокрема генсека Гуттереша, вже є, але за нею мають бути конкретні дії. Як ні, то це буде спонукати путіна думати, що йому можна продовжувати світовий терор,

– сказала Верещук.

Вона наголосила, що це терор щодо цивільних і щодо цивілізованого світу, адже це голод, який загрожує народам Африки.

Зверніть увагу! Україна підписала договір з ООН та Туреччиною щодо розблокування портів для вивезення зерна. Договір з ООН та Туреччиною підписала і росія. Водночас між Україною та росією договорів не було підписано.

росія розуміє силу

Верещук вважає, що путін демонструє Реджепу Ердогану, як лідеру своєї нації і надлідеру, бо Туреччина є посередником в угоді щодо експорту, чи так можна ставити питання.

"він просто плюнув йому в обличчя. Тепер подивимось на реакцію Ердогана. Якщо її не буде, то світ і цивілізація програє, а диктатура й злочинець, який називає себе президентом росії, виграє. Вважаю, що Ердоган міг би ввести свої військові кораблі як гарант цих домовленостей", – сказала Верещук.

Вона переконана, що треба реагувати досить жорстко.

"Росія розуміє лише силу. Розуміє, коли санкції її б'ють і роблять це боляче. Усвідомлює, що слабкість саме в цьому, коли ми промовчимо. Але ми не мовчимо, ми платимо життями цивільних", – підкреслила міністерка.

Реакція світу на удар по Одеському порту

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив удари росіян по Одеському порту, де було зерно для експорту. Він зауважив, що сторони чітко взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутньої продукції на світові ринки. Повне виконання росією, Україною та Туреччиною є обов'язковим.

Також після ударів росії по Одесі старший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійні ракети. Він дуже злий та шокований тим, що робить росія. Переконаний, що треба позбутися цієї дивної одержимості "ескалацією" та "Третьою світовою війною".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також після удару наголошувала на тому, що не минуло й 24 годин, коли росія вже порушила підписану нею ж угоду. А в Євросоюзі рішуче засудили ракетний обстріл порту.

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