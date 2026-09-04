Это могло быть предупреждением, – обозреватель выдвинул свою версию об ударе России по зданию СБУ

Россия нанесла прицельный удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева, поразив кабинет руководства спецслужбы. Подобный шаг со стороны врага значительно повышает уровень эскалации и свидетельствует об изменении тактики Кремля.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сообщил "24 Каналу", что, по его мнению, удар беспилотника не стоит расценивать исключительно как попытку физической ликвидации руководства. Этот обстрел мог носить в первую очередь демонстративный характер.

Был ли удар по СБУ предупреждением для УГО

Давид Шарп предположил, что руководитель СБУ из соображений безопасности вряд ли постоянно находится в своем официальном кабинете, поскольку это самая легкая мишень для врага. Именно поэтому удар мог быть в первую очередь сигналом или предупреждением со стороны Москвы.

Они (россияне – 24 Канал) стремятся показать: мы можем это сделать, мы можем нанести удар и по СБУ, и по любым зданиям, где находятся или могут находиться члены украинского руководства,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Он добавил, что если бы россияне ставили перед собой чисто точечную ликвидационную задачу, они, скорее всего, применили бы баллистические ракеты для гарантированного уничтожения всего здания. Вместо этого текущая атака является новым витком эскалации, на который Кремль решился из-за ощутимых потерь собственного командования.

Важно! Вражеский ударный беспилотник поразил здание Службы безопасности Украины в Шевченковском районе столицы. Как отметил президент Владимир Зеленский, враг пытался поразить рабочий кабинет руководства спецслужбы, после чего военным и СБУ поручили подготовить ответ.

Почему Кремль решился на такую эскалацию

По словам обозревателя, Москва испытывает значительную боль от последних украинских ударов и удачно проведенных спецопераций. Россияне убеждены, что за серией резонансных событий стоит именно Служба безопасности Украины.

В России считают, что это дело рук СБУ, в частности если вспомнить покушение на командира дивизии дальней стратегической авиации или гибель других российских офицеров,

– подчеркнул он.

Шарп подчеркнул, что до сих пор ни одна из сторон не наносила публичных ответных ударов по штаб-квартирам спецслужб, таким как здание на Лубянке в Москве. Однако теперь Москва самостоятельно переступила эту черту.

Военный обозреватель об атаке России на здание СБУ в Киеве: видео

Эксперт отметил, что Украина имеет полное право на ответные и взвешенные меры в ответ на подобные действия агрессора. Украинская сторона может ответить аналогичным демонстративным шагом непосредственно по центрам принятия решений в России.

Добавим, что руководитель спецслужбы Александр Поклад не пострадал, поскольку на момент атаки находился в другом месте, а взрывная волна дополнительно повредила соседние объекты исторического заповедника "София Киевская". В Службе безопасности заверили, что работа ведомства не остановилась, а враг получит болезненный ответ в виде масштабного усиления украинских спецопераций.