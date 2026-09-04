Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що, на його думку, удар безпілотника не варто розцінювати виключно як спробу фізичної ліквідації керівництва. Цей обстріл міг мати першочергово демонстративний характер.

Чи був удар по СБУ попередженням

Давид Шарп припустив, що керівник СБУ з міркувань безпеки навряд чи постійно перебуває у своєму офіційному кабінеті, оскільки це найпростіша ціль для ворога. Саме тому удар міг бути першочергово сигналом або попередженням з боку Москви.

Вони (росіяни – 24 Канал) прагнуть показати: ми можемо це зробити, ми можемо ударити й по СБУ, і по будь-яких будівлях, де перебувають чи можуть перебувати члени українського керівництва,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Він додав, що якби росіяни мали на меті суто точкове ліквідаційне завдання, вони б швидше за все застосували балістичні ракети для гарантованого знищення всієї споруди. Натомість поточна атака є новим витком ескалації, на який Кремль наважився через відчутні втрати власного командування.

Важливо! Ворожий ударний безпілотник поцілив у будівлю Служби безпеки України в Шевченківському районі столиці. Як зазначив Президент Володимир Зеленський, ворог намагався поцілити у робочий кабінет керівництва спецслужби, після чого військовим та СБУ доручили підготувати відповідь.

Чому Кремль наважився на таку ескалацію

За словами оглядача, Москва відчуває значну болючість від останніх українських ударів та вдало проведених спецоперацій. Росіяни переконані, що за серією резонансних подій стоїть саме Служба безпеки України.

У Росії вважають, що це справа рук СБУ, зокрема якщо згадати замах на командира дивізії дальньої стратегічної авіації чи загибель інших російських офіцерів,

– наголосив він.

Шарп підкреслив, що досі жодна зі сторін не завдавала публічних дзеркальних ударів по штаб-квартирах спецслужб, таких як будівля на Луб'янці у Москві. Проте тепер Москва самостійно переступила цю межу.

Військовий оглядач про атаку Росії по будівлі СБУ у Києві: відео

Експерт наголосив, що Україна має повне право на дзеркальні та виважені заходи у відповідь на подібні дії агресора. Українська сторона може відповісти аналогічним демонстративним кроком безпосередньо по центрах прийняття рішень у Росії.

Додамо, що керівник спецслужби Олександр Поклад не постраждав, оскільки на момент атаки перебував в іншому місці, а вибухова хвиля додатково пошкодила сусідні об'єкти історичного заповідника "Софія Київська". У Службі безпеки запевнили, що робота відомства не зупинилася, а ворог отримає болючу відповідь у вигляді масштабного посилення українських спецоперацій.