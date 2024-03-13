Враги ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: спасатели вытащили тело человека
В ночь на 13 марта российский "Шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Сумах. К сожалению, из-под завалов вытащили тело человека.
Взрывы в Сумах раздавались ориентировочно в 1:38 13 марта. О погибших и раненых в Сумской ОВА сообщили утром 13 марта, пишет 24 Канал.
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Что известно о погибших в результате попадания "Шахеда" в Сумах
Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека,
– рассказали в ГСЧС.
По их данным, по состоянию на 13:45 13 марта восемь человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь там могут быть люди.
Спасатели вытащили из-под завалов тело человека
Правоохранители сообщили, что в результате атаки оккупантов вспыхнул пожар, оккупанты полностью разрушили один подъезд дома.
Повреждено не менее 30 квартир, 15 из которых полностью уничтожены. Есть погибшие и раненые, информация уточняется, поисково-спасательная операция продолжается до сих пор,
– заявили в Нацполиции.
Оккупанты ударили "Шахедом" по дому в Сумах
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Коротко о циничной атаке россиян по дому в Сумах
- Россия в ночь на 13 марта "Шахедом" попала в многоквартирный жилой дом в Сумах. На место прибыли спасатели и другие необходимые службы.
- Утром в Сумской военной администрации сообщили, что из-под завалов спасли 10 человек, 8 из которых – получили травмы различной степени тяжести. Данные о погибших уточнялись.
- По состоянию на 14:29 13 марта спасатели продолжают разбирать завалы. Власти развернули пункт несокрушимости.