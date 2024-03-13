Враги ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: спасатели вытащили тело человека

В ночь на 13 марта российский "Шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Сумах. К сожалению, из-под завалов вытащили тело человека.

Взрывы в Сумах раздавались ориентировочно в 1:38 13 марта. О погибших и раненых в Сумской ОВА сообщили утром 13 марта, пишет 24 Канал.

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Что известно о погибших в результате попадания "Шахеда" в Сумах

Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека,

– рассказали в ГСЧС.

По их данным, по состоянию на 13:45 13 марта восемь человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь там могут быть люди.

Спасатели вытащили из-под завалов тело человека

Правоохранители сообщили, что в результате атаки оккупантов вспыхнул пожар, оккупанты полностью разрушили один подъезд дома.

Повреждено не менее 30 квартир, 15 из которых полностью уничтожены. Есть погибшие и раненые, информация уточняется, поисково-спасательная операция продолжается до сих пор,

– заявили в Нацполиции.

Оккупанты ударили "Шахедом" по дому в Сумах

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Коротко о циничной атаке россиян по дому в Сумах