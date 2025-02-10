Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа". Жители выбегали из дома, многие – босые, перепуганные криками и плачем.

Читайте также В Сумах обломки дрона травмировали человека: жуткие кадры стоянки и многоэтажки

"Люди в подъезде выбегали босые"

Как рассказала местная жительница, сначала она услышала треск на крыше.

В одну минуту затрясся дом. Мы не сразу поняли, что это. Потом я услышала треск на крыше. Начали все звонить, я не поверила, что это у нас, потому что у меня окна выходят на другую сторону. Потом люди в подъезде начали выбегать, кто босой, были и крики, и плач,

– отметила сумчанка.

По ее словам, после попадания БПЛА она оставалась спокойной, а впоследствии правоохранители провели жителей в подвал.

Жительница Сум об ударе "Шахеда": смотреть видео

Напомним, россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" 9 февраля вечером. Дрон попал в автостоянку перед жилым домом, вызвав пожар и повреждения квартир.