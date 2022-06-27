Удар с вертолета возле Потемкино и огневой ураган в Зеленодольске: как прошел день на Юге

Россияне продолжают бить по населенным пунктам на Юге. Однако украинские защитники наносят оккупантам сокрушительные потери в живой силе и технике с помощью авиации и артиллерии.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в операционной зоне – динамичная и напряженная, но полностью контролируемая. Вдоль линии огня захватчики продолжают обстреливать мирное население в освобожденных селах и позиции украинских защитников. В общем, боевые действия происходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов.

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Россияне до сих пор беспощадно бьют по городам на Юге

Оккупанты продолжают тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе села Потемкино. Так, 26 июня враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по позициям ВСУ. К счастью, атака прошла без потерь.

Кроме того, в Херсонской области захватчики активизировали воздушную разведку, пытаясь узнать позиции украинских подразделений. Наши защитники точными выстрелами приземлили 3 вражеских "Орлана-10".

Однако россиянам удалось устроить настоящий огневой ураган из одноименных систем залпового огня в Зеленодольске. Оккупанты выпустили более 20 снарядов. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повредились:

несколько многоэтажек,

здания детской спортивной школы,

почта,

дом культуры.

В парковой зоне города обнаружили воронки и обломки. Ранения получили двое гражданских.

Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов,

– отметили в ОК "Юг".

Кроме того, россияне 3 раза обстреляли Великую Костромку. Вражеские боеприпасы повредили линию электропередач, однако, к счастью, потерь среди местного населения нет.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Украинские защитники успешно уничтожают захватчиков

Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплениям живой силы и военной техники оккупантов в трех районах Херсонской области. Потери врага за сутки составляют:

39 оккупантов;

1 танк Т-72;

4 единицы другой бронированной техники;

3 единицы автомобильной техники.

Также захватническая армия потеряла 2 склада боеприпасов на Николаевщине и 1 – на Херсонщине.

Угроза ракетных ударов остается актуальной

По состоянию на утро 26 июня украинским защитникам удалось ликвидировать почти 35 тысяч российских оккупантов и множество их техники.

В свою очередь, в Черном море продолжаются шторм и блокирование судоходства российским флотом. К выпуску ракет готовы 2 вражеских корабля, на которых есть 16 "Калибров". Поэтому угроза ракетных ударов остается актуальной.

"Итак, не пренебрегайте сообщениями об опасности, будьте бдительны и внимательны к действиям подозрительных лиц, обнаружению неизвестных предметов или ложной информации. Немедленно сообщайте компетентные службы для принятия мер", – отметили в ОК "Юг".

В то же время о размещении или перемещении сил обороны не следует сообщать ни в социальных сетях, ни в средствах массовой информации, ни в дружеской беседе.

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