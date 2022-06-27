В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в операційній зоні – динамічна та напружена, однак повністю контрольована. Вздовж лінії вогню загарбники продовжують обстрілювати мирне населення у звільнених селах та позиції українських захисників. Загалом бойові дії відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів.

До теми Миколаївські десантники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Росіяни досі нещадно гатять по містах на Півдні

Окупанти продовжують марні спроби відновити втрачені території в районі села Потьомкине. Так, 26 червня ворог відчайдушно завдав авіаційного удару гелікоптером Мі-28 по позиціях ЗСУ. На щастя, атака минула без втрат.

Окрім цього, на Херсонщині загарбники активізували повітряну розвідку, намагаючись розвідати позиції українських підрозділів. Наші захисники влучними пострілами приземлили 3 ворожі "Орлани-10".

Проте росіянам таки вдалося влаштувати справжній вогневий ураган з однойменних систем залпового вогню в Зеленодольську. Окупанти випустили понад 20 снарядів. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкодилися:

декілька багатоповерхівок,

будівлі дитячої спортивної школи,

пошта,

будинок культури.

В парковій зоні міста виявили воронки та уламки. Поранень зазнали двоє цивільних.

Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів,

– наголосили в ОК "Південь".

Окрім цього, росіяни 3 рази обстріляли Велику Костромку. Ворожі боєприпаси пошкодили лінію електропередач, однак, на щастя, втрат серед місцевого населення немає.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Варто прочитати Зосереджуються на Лисичанську: окупанти перекидають мобілізованих з Донбасу, але ті бунтують

Українські захисники успішно нищать загарбників

Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченнях живої сили та військової техніки окупантів в трьох районах Херсонщини. Втрати ворога за добу становлять:

39 окупантів;

1 танк Т-72;

4 одиниці іншої броньованої техніки;

3 одиниці автомобільної техніки.

Також загарбницька армія втратила 2 склади боєприпасів на Миколаївщині та 1️ – на Херсонщині.

Цікаво! Станом на ранок 26 червня українським захисникам вдалося ліквідувати майже 35 тисяч російських окупантів та силу-силенну їхньої техніки.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною

Своєю чергою, у Чорному морі продовжуються шторм та блокування судноплавства російським флотом. До випуску ракет готові 2 ворожі кораблі, на яких є 16 "Калібрів". Тому загроза ракетних ударів досі лишається актуальною.

"Отже, не нехтуйте повідомленнями про небезпеку, будьте пильні та уважні щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації. Негайно повідомляйте компетентні служби для вживання заходів", – зауважили в ОК "Південь".

Водночас про розташування чи переміщення сил оборони не варто повідомляти ні в соціальних мережах, ні в засобах масової інформації, ні в дружній бесіді.

Буде цікаво – окупанти планують повторити сценарій Маріуполя на іншому напрямку: дивіться відео