Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Там рассказали, в каком состоянии пострадавшие дети.
Смотрите также Пострадало много детей: россияне цинично ударили кассетными боеприпасами по Харьковщине
В Никополе из-за атаки вражеского дрона ранены 2 детей
В понедельник, 28 октября, около 11:30 две девочки находились на детской площадке. Отмечается, что это дети были 12 и 13 лет.
В этот момент над ними завис вражеский дрон-камикадзе и резко начал снижаться. Дети начали убегать, потом упали на землю, после чего прогремел взрыв,
– сообщили в Нацполиции.
Правоохранители сообщили, что девочки получили осколочные ранения. Известно, что родители находились неподалеку эпицентра взрыва. В полиции указали, что они не пострадали.
Там добавили, что работники полиции зафиксировали преступление российской армии.