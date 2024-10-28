Про це повідомили в Національній поліції України. Там розповіли, в якому стані постраждалі діти.

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У Нікополі через атаку ворожого дрону поранено 2 дітей

В понеділок, 28 жовтня, близько о пів на 12, двоє дівчат перебували на дитячому майданчику. Зазначається, що діти були 12 та 13 років.

В цей момент над ними завис ворожий дрон-камікадзе та різко почав знижатися. Діти почали тікати, потім впали на землю, після чого пролунав вибух,

– повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що дівчата отримали осколкові поранення. Відомо, що батьки перебували неподалік епіцентру вибуху. У поліції вказали, що вони не постраждали.

Там додали, що працівники поліції зафіксували злочин російської армії.