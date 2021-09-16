Ударил молотком по снаряду: в Черкасской области трагически погиб 14-летний подросток
Источник:полиция Черкасской области
В Черкасской области 15 сентября произошла трагедия. Подросток пытался разобрать снаряд времен Второй мировой. Предмет взорвался.
Это произошло в селе Крупское Золотоношского района. По предварительной информации, парень нашел снаряд с донным взрывателем калибра 45 миллиметров.
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Парень ударил по снаряду молотком
Подросток хотел разобрать снаряд, когда остался один дома. Он положил взрывчатку в металлическую трубу и ударил по ней молотком. От удара снаряд взорвался.
Это услышали соседи. Они вызвали "скорую", полицию и спасателей.
Частицы снаряда / Фото полиции
Парень получил страшные травмы
Несовершеннолетний получил серьезные телесные повреждения. У него была рваная рана живота, руки и туловища. Кроме того, диагностировали политравму. К сожалению, подросток не выжил.
Правоохранители открыли дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатками. Расследование продолжается.
Обстоятельства смерти ребенка устанавливают / Фото полиции
Что делать, если вы нашли потенциальную взрывчатку
Спасатели рассказывали несколько правил, как вести себя после обнаружения подозрительного предмета:
- Прежде всего следует прекратить любые работы в районе опасного места;
- ни в коем случае трогать находку нельзя;
- опасное место надо охранять;
- не допускать туда посторонних лиц, пока не прибудут специалисты;