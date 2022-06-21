Ударили даже возле кладбища: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Одесской области

Российские оккупанты 20 июня нанесли 9 ракетных ударов по Одесской области. В результате атак имеются значительные разрушения.

Детали о последствиях обстрелов в эфире национального телемарафона рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам Братчука, одна из российских ракет типа "Оникс" попала сразу возле кладбища.

Россияне воюют даже с мертвыми украинцами,

– подчеркнул спикер ОВА.

Сейчас ситуация в регионе контролируется. Братчук подчеркнул, что самая большая угроза – это ракетные удары. 21 июня в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, однако "прилетов" не было.

Детали о масштабной атаке на Одесскую область

Российская армия за 3 часа выпустила из временно оккупированного Крыма 14 ракет Оникс по Югу Украины. 9 из них улетели в Одесскую область, а 5 – в Очаков Николаевской области. Один смертоносный снаряд попал в большой продовольственный склад. К сожалению, там погиб охранник.

Кроме того, в одном из районов Одесской области повреждены жилые дома и инфраструктура.

Напомним, ранее Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне атаковали окрестности Очакова, устье Дуная, Белгород-Днестровский район Одесщины и областной центр.

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Последние новости о войне в Украине

В СНБО предупредили об угрозе российских провокаций в ближайшее время. В частности, россияне могут готовить кровавые планы на 22 июня. В этот день в Украине чтят память жертв Второй мировой войны. Власти призвали украинцев быть осмотрительными и лучше не посещать места массового скопления населения.

По данным источников 24 канала в разведке, украинские военные снова атаковали россиян на Змеином. Наши воины выпустили по неприятельским позициям на острове несколько ракет. Российская техника отправилась вслед за кораблем.

Сегодня оккупанты обстреляли из артиллерии Харьков и область. Из-за этого 10 местных жителей получили ранения, а 4 – к сожалению, погибли.

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