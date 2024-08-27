Путин слишком любит свою жизнь, – Зеленский о возможности ядерного удара

Ряд западных партнеров Украины опасаются давать разрешение на удары по территории России. Это связано со страхом ядерной эскалации.

Впрочем, маловероятно, что Путин пойдет на такой шаг, ведь по словам президента Украины, он слишком ценит свою жизнь. Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, информирует 24 Канал.

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Применит ли Россия ядерное оружие

Считаю, что Путин слишком любит свою жизнь, слишком любит свою слишком длинную, и поэтому мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль и за поддержку его общества, его действий,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что в мире не слишком поддерживают использование ядерного оружия, поэтому в случае его применения стоит ожидать быстрого ответа всего мира.

По словам президента, если такого ответа не будет, то "мы с вами тогда ничего не понимаем в безопасности, если кому-то разрешено использовать, даже думать об использовании ядерного оружия".